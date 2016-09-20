Copa meldet solide Augustzahlen

Copa Airlines Embraer 190 (Foto: Embraer)

Copa Holdings aus Panama gab die Augustzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte im August 2016 stark zulegen.

Die Nachfrage beim Passagierverkehr bei Copa hat sich im August um 13,2 Prozent auf 1,565 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verbessert, die Kapazität wurde um 3,4 Prozent auf 1,565 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 83,7 Prozent, das waren 7,4 Prozentpunkte besser als im August 2015.

Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa fliegt 74 Destinationen in 31 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 78 Boeing 737 der neusten Generation und 22 Embraer 190.