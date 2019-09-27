Copa meldet schwächeren August

Copa Airlines 100th Boeing, Boeing 737-800 (Foto: Boeing)

Copa Holdings aus Panama gab die Augustzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika musste im August 2019 Federn lassen.

Die Nachfrage beim Passagierverkehr bei Copa hat sich im August um drei Prozent auf 1,812 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen verschlechtert, die Kapazität wurde um fünf Prozent auf 2,125 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgefahren. Die Auslastung lag bei 85,3 Prozent, das waren 1,8 Prozentpunkte mehr als im August 2018.

Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa fliegt 80 Destinationen in 33 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 82 Boeing 737 NG, sechs Boeing 737 MAX 9 und 16 Embraer 190.