Copa meldet schwächere Nachfrage

Copa Airlines Embraer 190 (Foto: Embraer)

Copa Holdings aus Panama gab die Oktoberzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika musste leicht Federn lassen.

Der Passagierverkehr bei Copa ging im Oktober um 0,7 Prozent auf 1.322 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen zurück, die Kapazität wurde um 0,3 Prozent auf 1,780 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 74,2 Prozent, das waren 0,7 Prozentpunkte weniger als im Oktober 2014.

Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 74 Destinationen in 31 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 76 Boeing 737 der neusten Generation und 25 Embraer 190.