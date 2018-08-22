Copa meldet mehr Verkehr
22.08.2018 PS
Copa Holdings aus Panama gab die Julizahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte weiter wachsen.
Der Passagierverkehr bei Copa stieg im Juli 2018 um 5,3 Prozent auf 2,015 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 4,6 Prozent auf 2,283 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei hohen 88,3 Prozent, das waren 0,7 Prozentpunkte höher als im Vorjahresjuli.
Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 80 Destinationen in 32 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 82 Boeing 737 NG und 19 Embraer 190.