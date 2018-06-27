Copa meldet mehr Verkehr
27.06.2018 PS
Copa Holdings aus Panama gab die Maizahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte kräftig zulegen.
Der Passagierverkehr bei Copa stieg im Mai 2018 um 16,1 Prozent auf 1,844 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 13,4 Prozent auf 2,186 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 84,4 Prozent, das waren zwei Prozentpunkte mehr als im Mai 2017.
Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 79 Destinationen in 32 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 82 Boeing 737NG und 19 Embraer 190.