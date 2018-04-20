Copa meldet mehr Verkehr

Copa Airlines 100th Boeing, Boeing 737-800 (Foto: Boeing)

Copa Holdings aus Panama gab die Märzzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte stark wachsen.

Der Passagierverkehr bei Copa stieg im März 2018 um 15,3 Prozent auf 1,775 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 12,3 Prozent auf 1,775 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert. Die Auslastung lag bei 81,1 Prozent, das waren 2,1 Prozentpunkte mehr als im März 2017.

Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 75 Destinationen in 31 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 81 Boeing 737 NG und 20 Embraer 190.