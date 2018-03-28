Copa meldet mehr Verkehr
28.03.2018 PS
Copa Holdings aus Panama gab die Februarzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut wachsen.
Der Passagierverkehr bei Copa stieg im Februar 2018 um 10,6 Prozent auf 1,625 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 7,7 Prozent auf 1,957 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 83,1 Prozent, das waren 2,1 Prozentpunkte mehr als im Februar 2017.
Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa fliegt 75 Destinationen in 31 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 81 Boeing 737 NG und zwanzig Embraer 190.