Copa meldet mehr Verkehr
20.06.2017 JS
Copa Holdings aus Panama gab die Maizahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte kräftig zulegen.
Der Passagierverkehr bei Copa stieg im Mai um 11,8 Prozent auf 1,572 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 6,3 Prozent auf 1,927 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 81,6 Prozent, das waren vier Prozentpunkte mehr als im Mai 2016.
Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 75 Destinationen in 31 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 80 Boeing 737 der neusten Generation und 21 Embraer 190.