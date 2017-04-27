Copa meldet mehr Verkehr
27.04.2017 PS
Copa Holdings aus Panama gab die Märzzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte weiter wachsen.
Der Passagierverkehr bei Copa stieg im März 2017 um 11,9 Prozent auf 1,539 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 5,9 Prozent auf 1,933 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 79,6 Prozent, das waren 4,3 Prozentpunkte mehr als im März 2016.
Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 73 Destinationen in 31 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 80 Boeing 737NG und 21 Embraer 190.