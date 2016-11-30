Copa meldet mehr Verkehr

Copa Airlines 100th Boeing, Boeing 737-800 (Foto: Boeing)

Copa Holdings aus Panama gab die Oktoberzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte bei der Nachfrage kräftig zulegen.

Der Passagierverkehr bei Copa hat sich im Oktober 2016 um 13,7 Prozent auf 1,503 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen stark verbessert, die Kapazität wurde dabei um 1,4 Prozent auf 1,805 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 83,3 Prozent und konnte sich somit um neun Prozentpunkte verbessern.

Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa bedient 74 Destinationen in 31 Ländern. Die Fluggesellschaft betreibt 78 Boeing 737 der neusten Generation und 21 Embraer 190.