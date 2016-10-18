Copa meldet mehr Verkehr

Copa Airlines Embraer 190 (Foto: Embraer)

Copa Holdings aus Panama gab die Septemberzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte bei der Nachfrage kräftig zulegen.

Der Passagierverkehr bei Copa hat sich im September 2016 um 15,4 Prozent auf 1,440 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen stark verbessert, die Kapazität wurde dabei um 1,6 Prozent auf 1,740 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 82,7 Prozent und konnte sich somit um 9,9 Prozentpunkte verbessern.

Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa bedient 74 Destinationen in 31 Ländern. Die Fluggesellschaft betreibt 78 Boeing 737 der neusten Generation und 21 Embraer 190.