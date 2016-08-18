Copa meldet mehr Verkehr
18.08.2016 PS
Copa Holdings aus Panama gab die Julizahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte weiter wachsen.
Der Passagierverkehr bei Copa stieg im Juli 2016 um 9,8 Prozent auf 1,466 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 1,1 Prozent auf 1,896 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei soliden 86,1 Prozent, das waren 6,9 Prozentpunkte höher als im Vorjahresjuli.
Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 74 Destinationen in 31 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 78 Boeing 737 der neusten Generation und 23 Embraer 190.