Copa meldet mehr Verkehr
20.06.2016 JS
Copa Holdings aus Panama gab die Maizahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte leicht zulegen.
Der Passagierverkehr bei Copa stieg im Mai um 3,9 Prozent auf 1,406 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 0,3 Prozent auf 1,813 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 77,6 Prozent, das waren 3,1 Prozentpunkte mehr als im Mai 2015.
Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 76 Destinationen in 31 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 77 Boeing 737 der neusten Generation und 23 Embraer 190.