Copa meldet mehr Verkehr
26.04.2016 JS
Copa Holdings aus Panama gab die Märzzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte leicht wachsen.
Der Passagierverkehr bei Copa stieg im März 2016 um 3,4 Prozent auf 1,375 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 0,5 Prozent auf 1,824 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert. Die Auslastung lag bei 75,4 Prozent, das waren 2,9 Prozentpunkte mehr als im März 2015.
Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 76 Destinationen in 31 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 77 Boeing 737 der neusten Generation und 23 Embraer 190.