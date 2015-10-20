Copa meldet mehr Verkehr

Copa Airlines Embraer 190 (Foto: Embraer)

Copa Holdings aus Panama gab die Septemberzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte bei der Nachfrage leicht zulegen.

Der Passagierverkehr bei Copa hat sich im September 2015 um 2,3 Prozent auf 1,248 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen leicht verbessert, die Kapazität wurde dabei um 0,5 Prozent auf 1,713 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert. Die Auslastung lag bei 72,8 Prozent und konnte sich somit um zwei Prozentpunkte verbessern.

Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 74 Destinationen in 31 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 74 Boeing 737 der neusten Generation und 26 Embraer 190.