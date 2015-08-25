Copa meldet mehr Verkehr
25.08.2015 JS
Copa Holdings aus Panama gab die Julizahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte leicht wachsen.
Der Passagierverkehr bei Copa stieg im Juli um 2,4 Prozent auf 1,466 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um fünf Prozent auf 1,876 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 78,1 Prozent, das waren zwei Prozentpunkte weniger als im Juli 2014.
Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 74 Destinationen in 30 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 71 Boeing 737 der neusten Generation und 26 Embraer 190.