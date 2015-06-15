Copa meldet mehr Verkehr
15.06.2015 JS
Copa Holdings aus Panama gab die Maizahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte leicht zulegen.
Der Passagierverkehr bei Copa stieg im Mai um 1,3 Prozent auf 1,348 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 6,4 Prozent auf 1,818 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 74,1 Prozent, das waren 3,7 Prozentpunkte weniger als im Mai 2014.
Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 74 Destinationen in 30 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 99 Boeing 737 der neusten Generation und 26 Embraer 190.