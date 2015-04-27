Copa meldet mehr Verkehr
27.04.2015 JS
Copa Holdings aus Panama gab die Märzzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte leicht wachsen.
Der Passagierverkehr bei Copa stieg im März 2015 um 2,4 Prozent auf 1,324 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 7.3 Prozent auf 1,834 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 72,2 Prozent, das waren 3,4 Prozentpunkte weniger als im März 2014.
Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 73 Destinationen in 30 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 72 Boeing 737 der neusten Generation und 26 Embraer 190.