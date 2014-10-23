Copa meldet mehr Verkehr

Copa Holdings aus Panama gab die Septemberzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig wachsen.

Der Passagierverkehr bei Copa stieg im September 2014 um 1,9 Prozent auf 1,220 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 9,6 Prozent auf 1,722 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 70,8 Prozent, das waren 5,3 Prozentpunkte weniger als im September 2013. Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 69 Destinationen in 30 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 71 Boeing 737 der neusten Generation und 26 Embraer 190.