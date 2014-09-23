Copa meldet mehr Verkehr

Copa Holdings aus Panama gab die Augustzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig wachsen.

Der Passagierverkehr bei Copa stieg im August um neun Prozent auf 1,392 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um acht Prozent auf 1,788 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 77,9 Prozent, das waren 0,7 Prozentpunkte mehr als im August 2013. Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 60 Destinationen in 30 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 70 Boeing 737 der neusten Generation und 26 Embraer 190.