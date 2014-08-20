Copa meldet mehr Verkehr

Copa Holdings aus Panama gab die Julizahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig wachsen.

Der Passagierverkehr bei Copa stieg im Juli um 7,7 Prozent auf 1,431 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 8,6 Prozent auf 1,786 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 80,1 Prozent, das waren 0,7 Prozentpunkte weniger als im Juli 2013. Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 67 Destinationen in 30 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 69 Boeing 737 der neusten Generation und 26 Embraer 190.