Copa meldet mehr Verkehr
22.07.2014 BGRO
Copa Holdings aus Panama gab die Junizahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig wachsen.
Der Passagierverkehr bei Copa stieg im Juni um dreizehn Prozent auf 1,326 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 12,2 Prozent auf 1,325 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 77,4 Prozent, das sind 0,5 Prozentpunkte mehr als im Juni 2013. Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 67 Destinationen in 29 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 68 Boeing 737 der neusten Generation und 26 Embraer 190.