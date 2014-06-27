Copa meldet mehr Verkehr
27.06.2014 RK
Copa Holdings aus Panama gab die Maizahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig wachsen.Der Passagierverkehr bei Copa stieg im Mai um 12,6 Prozent auf 1,330 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 8,9 Prozent auf 1,708 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 77,9 Prozent, das waren 2,6 Prozentpunkte mehr als im Mai 2013. Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 67 Destinationen in 29 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 66 Boeing 737 der neusten Generation und 26 Embraer 190.