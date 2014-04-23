Copa meldet mehr Verkehr
23.04.2014 RK
Copa Holdings aus Panama gab die Märzzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig wachsen.Der Passagierverkehr bei Copa stieg im März 2014 um 9,7 Prozent auf 1,292 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 8,4 Prozent auf 1,709 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 75,6 Prozent, das waren 0,9 Prozentpunkte weniger als im März 2013. Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 66 Destinationen in 29 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 66 Boeing 737 der neusten Generation und 26 Embraer 190.