Copa meldet mehr Verkehr

Copa Holdings aus Panama gab die Septemberzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig wachsen.

Der Passagierverkehr bei Copa stieg im September 2013 um 14,1 Prozent auf 1,197 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 10,6 Prozent auf 1,571 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 76,2 Prozent, das waren 2,3 Prozentpunkte mehr als im September 2012. Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 65 Destinationen in 29 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 63 Boeing 737 der neusten Generation und 26 Embraer 190.