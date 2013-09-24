Copa meldet mehr Verkehr
24.09.2013 SRÄB
Copa Holdings aus Panama gab die Augustzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig wachsen.Der Passagierverkehr bei Copa stieg im August um 17,9 Prozent auf 1,278 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 12,7 Prozent auf 1,656 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 77,1 Prozent, das waren 3,4 Prozentpunkte mehr als im August 2012. Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 59 Destinationen in 28 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 63 Boeing 737 der neusten Generation und 26 Embraer 190.