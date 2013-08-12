Copa meldet mehr Verkehr
12.08.2013 NCAR
Copa Holdings aus Panama gab die Julizahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig wachsen.Der Passagierverkehr bei Copa stieg im Juli um 14,4 Prozent auf 1,328 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 11,3 Prozent auf 1,644 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 80,8 Prozent, das waren 2,2 Prozentpunkte mehr als im Juli 2012. Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 65 Destinationen in 29 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 61 Boeing 737 der neusten Generation und 26 Embraer 190.