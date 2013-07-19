Copa meldet mehr Verkehr
19.07.2013 RK
Copa Holdings aus Panama gab die Junizahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig wachsen.
Der Passagierverkehr bei Copa stieg im Juni um 19,5 Prozent auf 1,173 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 14,4 Prozent auf 1,526 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 76,9 Prozent, das sind 3,2 Prozentpunkte mehr als im Juni 2012. Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 65 Destinationen in 29 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 60 Boeing 737 der neusten Generation und 26 Embraer 190.