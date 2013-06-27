Copa meldet mehr Verkehr
27.06.2013 BGRO
Copa Holdings aus Panama gab die Maizahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig wachsen.Der Passagierverkehr bei Copa stieg im Mai um 23,6 Prozent auf 1,182 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 18,8 Prozent auf 1,569 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 75,3 Prozent, das waren 2,9 Prozentpunkte mehr als im Mai 2012. Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 64 Destinationen in 29 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 60 Boeing 737 der neusten Generation und 26 Embraer 190.