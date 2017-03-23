Copa meldet höheres Verkehrsaufkommen
23.03.2017 JS
Copa Holdings aus Panama gab die Februarzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut wachsen.
Der Passagierverkehr bei Copa stieg im Februar 2017 um 6,9 Prozent auf 1,470 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 1,2 Prozent auf 1,814 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 81,0 Prozent, das waren 4,3 Prozentpunkte mehr als im Februar 2016.
Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa fliegt 73 Destinationen in 31 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 80 Boeing 737 NG und 21 Embraer 190.