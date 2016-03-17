Copa meldet höheres Verkehrsaufkommen
17.03.2016 PS
Copa Holdings aus Panama gab die Februarzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut wachsen.
Der Passagierverkehr bei Copa stieg im Februar 2016 um 4,7 Prozent auf 1,376 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um fünf Prozent auf 1,792 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 76,8 Prozent, das waren 0,2 Prozentpunkte weniger als im Februar 2015.
Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa fliegt 75 Destinationen in 31 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 77 Boeing 737 der neusten Generation und 23 Embraer 190.