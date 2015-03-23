Copa meldet höheres Verkehrsaufkommen

Copa Airlines Embraer 190 (Foto: Embraer)

Copa Holdings aus Panama gab die Februarzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig wachsen.

Der Passagierverkehr bei Copa stieg im Februar 2015 um 6,5 Prozent auf 1,306 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 9,2 Prozent auf 1,706 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 76,6 Prozent, das waren 1,9 Prozentpunkte weniger als im Februar 2014.

Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 73 Destinationen in 30 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 72 Boeing 737 der neusten Generation und 26 Embraer 190.