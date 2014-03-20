Copa meldet höheres Verkehrsaufkommen
20.03.2014 RK
Copa Holdings aus Panama gab die Februarzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig wachsen.Der Passagierverkehr bei Copa stieg im Februar 2014 um 12,9 Prozent auf 1,191 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 9,7 Prozent auf 1,563 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 78,5 Prozent, das waren 2,2 Prozentpunkte mehr als im Februar 2013. Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 66 Destinationen in 29 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 64 Boeing 737 der neusten Generation und 26 Embraer 190.