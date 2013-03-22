Copa meldet höheres Verkehrsaufkommen

Copa Holdings aus Panama gab die Februarzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig wachsen.

Der Passagierverkehr bei Copa stieg im Februar 2013 um 17,4 Prozentpunkte auf 1,086 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 16,9 Prozentpunkte auf 1,424 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 76,3 Prozent, das waren 0,3 Prozentpunkte mehr als im Februar 2012. Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 64 Destinationen in 29 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 58 Boeing 737 der neusten Generation und 26 Embraer 190.