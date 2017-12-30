Copa meldet höhere Nachfrage

Copa Airlines 100th Boeing, Boeing 737-800 (Foto: Boeing)

Copa Holdings aus Panama gab die Novemberzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig wachsen.

Der Passagierverkehr bei Copa stieg im November 2017 um 12,8 Prozent auf 1,619 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 8,5 Prozent auf 1,969 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 82,2 Prozent, das waren 1,6 Prozentpunkte mehr als im November 2016.

Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 75 Destinationen in 31 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 80 Boeing 737NG und 20 Embraer 190.