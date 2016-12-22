Copa meldet höhere Nachfrage

Copa Airlines Embraer 190 (Foto: Embraer)

Copa Holdings aus Panama gab die Novemberzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig wachsen.

Der Passagierverkehr bei Copa stieg im November 2016 um 11,8 Prozent auf 1,463 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 2,7 Prozent auf 1,815 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 80,6 Prozent, das waren 6,6 Prozentpunkte mehr als im November 2015.

Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 74 Destinationen in 31 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 78 Boeing 737 der neusten Generation und 21 Embraer 190.