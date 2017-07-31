Copa meldet bessere Nachfrage
31.07.2017 PS
Copa Holdings aus Panama gab die Junizahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig wachsen.
Der Passagierverkehr bei Copa stieg im Juni um 14,7 Prozent auf 1,648 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 13,3 Prozent auf 2,004 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrößert. Die Auslastung lag bei 82,2 Prozent, das ist ein Prozentpunkt mehr als im Juni 2016.
Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 75 Destinationen in 31 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 80 Boeing 737 der neusten Generation und 21 Embraer 190.