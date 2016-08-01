Copa meldet bessere Nachfrage
01.08.2016 RK
Copa Holdings aus Panama gab die Junizahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig wachsen.
Der Passagierverkehr bei Copa stieg im Juni um 10,7 Prozent auf 1,437 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 0,6 Prozent auf 1,769 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert. Die Auslastung lag bei 81,2 Prozent, das sind 8,3 Prozentpunkte mehr als im Juni 2015.
Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 74 Destinationen in 31 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 78 Boeing 737 der neusten Generation und 23 Embraer 190.