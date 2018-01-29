Copa meldet Verkehrszunahme

Copa Airlines 100th Boeing, Boeing 737-800 (Foto: Boeing)

Copa Holdings aus Panama gab die Dezemberzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig wachsen.

Der Passagierverkehr bei Copa stieg im Dezember 2017 um 9,9 Prozent auf 1,760 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 7,8 Prozent auf 2,131 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 82,6 Prozent, das waren weitere 1,6 Prozentpunkte mehr als im Dezember 2016.

Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 75 Destinationen in 31 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 100 Boeing 737NG und zwanzig Embraer 190.