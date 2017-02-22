Copa meldet Verkehrszunahme
22.02.2017 JS
Copa Holdings aus Panama gab die Januarzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte stark wachsen.
Der Passagierverkehr bei Copa stieg im Januar 2017 um 10,7 Prozent auf 1,723 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 5,7 Prozent auf 2,059 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 83,7 Prozent, das waren 3,8 Prozentpunkte mehr als im Januar 2016.
Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa fliegt 73 Destinationen in 31 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 79 Boeing 737 der neusten Generation und 21 Embraer 190.