Copa meldet Verkehrszunahme

Copa Airlines Embraer 190 (Foto: Embraer)

Copa Holdings aus Panama gab die Dezemberzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig wachsen.

Der Passagierverkehr bei Copa stieg im Dezember 2016 um neun Prozent auf 1,601 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 2,2 Prozent auf 1,977 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 81,0 Prozent, das waren 5,1 Prozentpunkte mehr als im Dezember 2015.

Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 74 Destinationen in 31 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 78 Boeing 737 der neusten Generation und 21 Embraer 190.