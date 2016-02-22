Copa meldet Verkehrszunahme

Copa Airlines Embraer 190 (Foto: Embraer)

Copa Holdings aus Panama gab die Januarzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte leicht wachsen.

Der Passagierverkehr bei Copa stieg im Januar 2016 um 2,8 Prozent auf 1,556 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um drei Prozent auf 1,949 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 79,9 Prozent, das waren 0,2 Prozentpunkte weniger als im Januar 2015.

Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa fliegt 73 Destinationen in 31 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 77 Boeing 737 der neusten Generation und 23 Embraer 190.