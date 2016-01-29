Copa meldet Verkehrszunahme

Copa Airlines 100th Boeing, Boeing 737-800 (Foto: Boeing)

Copa Holdings aus Panama gab die Dezemberzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig wachsen.

Der Passagierverkehr bei Copa stieg im Dezember 2015 um 2,8 Prozent auf 1,469 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 2,9 Prozent auf 1,934 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 75,9 Prozent, das waren 0,1 Prozentpunkte weniger als im Dezember 2014.

Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 73 Destinationen in 31 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 77 Boeing 737 der neusten Generation und 24 Embraer 190.