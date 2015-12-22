Copa meldet Verkehrszunahme

Copa Airlines 100th Boeing, Boeing 737-800 (Foto: Boeing)

Copa Holdings aus Panama gab die Novemberzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut wachsen.

Der Passagierverkehr bei Copa stieg im November 2015 um 2,6 Prozent auf 1,309 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde ebenfalls um 2,6 Prozent auf 1,768 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 74 Prozent und blieb somit unverändert.

Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 73 Destinationen in 31 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 77 Boeing 737 der neusten Generation und 25 Embraer 190.