Copa meldet Verkehrszunahme

Copa Airlines Embraer 190 (Foto: Embraer)

Copa Holdings aus Panama gab die Dezemberzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig wachsen.

Der Passagierverkehr bei Copa stieg im Dezember 2014 um 7,9 Prozent auf 1,429 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um10,3 Prozent auf 1,879 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 76 Prozent, das waren 1,7 Prozentpunkte mehr als im Dezember 2013.

Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 70 Destinationen in 30 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 72 Boeing 737 der neusten Generation und 26 Embraer 190.