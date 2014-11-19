Copa meldet Verkehrszunahme
19.11.2014 RK
Copa Holdings aus Panama gab die Oktoberzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig wachsen.Der Passagierverkehr bei Copa stieg im Oktober um zwölf Prozent auf 1.331 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um gut elf Prozent auf 1,775 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 75 Prozent, das waren 0,6 Prozentpunkte mehr als im Oktober 2013. Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 69 Destinationen in 30 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 72 Boeing 737 der neusten Generation und 26 Embraer 190.