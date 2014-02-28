Copa meldet Verkehrszunahme
28.02.2014 RK
Copa Holdings aus Panama gab die Januarzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig wachsen.Der Passagierverkehr bei Copa stieg im Januar 2014 um 10,5 Prozent auf 1,398 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 9,6 Prozent auf 1,743 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 80,2 Prozent, das waren 0,6 Prozentpunkte mehr als im Januar 2013. Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 66 Destinationen in 29 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 64 Boeing 737 der neusten Generation und 26 Embraer 190.