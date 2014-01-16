Copa meldet Verkehrszunahme

Copa Holdings aus Panama gab die Dezemberzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig wachsen.

Der Passagierverkehr bei Copa stieg im Dezember 2013 um 12,1 Prozent auf 1,324 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 9,9 Prozent auf 1,703 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 77,7 Prozent, das waren 1,5 Prozentpunkte mehr als im Dezember 2012. Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 66 Destinationen in 29 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 64 Boeing 737 der neusten Generation und 26 Embraer 190.