Copa meldet Verkehrszunahme

Copa Holdings aus Panama gab die Novemberzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig wachsen.

Der Passagierverkehr bei Copa stieg im November 2013 um 10,4 Prozent auf 1,212 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 9,5 Prozent auf 1,567 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 77,3 Prozent, das waren 0,7 Prozentpunkte mehr als im November 2012. Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 66 Destinationen in 29 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 64 Boeing 737 der neusten Generation und 26 Embraer 190.