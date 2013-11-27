Copa meldet Verkehrszunahme
27.11.2013 BGRO
Copa Holdings aus Panama gab die Oktoberzahlen bekannt. Die Fluggesellschaft aus Lateinamerika konnte erneut kräftig wachsen.Der Passagierverkehr bei Copa stieg im Oktober um 9,4 Prozent auf 1187,9 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen, die Kapazität wurde um 9,2 Prozent auf 1,598 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung lag bei 74,3 Prozent, das waren 0,1 Prozentpunkte mehr als im Oktober 2012. Copa Holding ist ein führendes lateinamerikanisches Transportunternehmen mit Hauptsitz in Panama. Copa Airlines fliegt 66 Destinationen in 29 Ländern an. Die Fluggesellschaft betreibt 64 Boeing 737 der neusten Generation und 26 Embraer 190.